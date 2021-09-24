شاهد .. إعلامية سعودية جديدة تظهر على قناة العربية .. وصفت بأنها تملك أجمل شفاه بالوطن العربي .. اتفرج (صور)

انت الان تتابع خبر إعلامية سعودية جديدة تظهر على قناة العربية .. وصفت بأنها تملك أجمل شفاه بالوطن العربي .. اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 07:30 صباحاً | (ميس محمد)

تعتبر سارة محمد صلاح الدين الدندراوي هي المذيعة الوحيدة في قناة العربية التي تحمل الجنسية السعودية.

ولدت سارة الدندراوي بمدينة جدة في 10أغسطس 1981م ، وعمرها 38 سنة ، ومتزوجه من

عبد الرحمن مظهر .

درست في كلية بوسطن ، كلية لندن للاقتصاد وتخصصها الاكاديمي إعلام .

اشتهرت مؤخرا بعد حديثها عن الكويت ، وإتهمت بالإساءة للدولة حكومة وشعباً، عندما تحدثت في حلقة ضمن برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه عبر قناة "العربية" عن تقرير لوكالة "بلومبيرغ" جاء فيه أن قطر قررت تخفيض أسعار بيع الخمور بهدف استرضاء جمهور مونديال 2022 الذي ستستضيفه، واختتمت حديثها آنذاك بجملة ساخرة قالت فيها: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وبعد حملة واسعة قام بها عدد كبير من المتابعين الكويتيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هاجموا فيها دندراوي، رافضين تعليقها الساخر هذا والمسيء بحق بلدهم، تدخلت الحكومة الكويتية بلسان وزارة الإعلام التي أصدرت بياناً، قائلةً فيه إن ما قامت به دندراوي هو "إساءة بالغة غير مقبولة" إلى البلد، مطالبة قناة "العربية" بالاعتذار و"تصحيح الخطأ وتداركه فورا"، كما اعتبرت الخارجية الكويتية أن التصريح "خطأ جسيم وإساءة" إلى البلد.