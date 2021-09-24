شاهد .. كانت آخر ما نطق به.. سمير غانم يكشف من على فراش الموت عن وصيتة المؤثرة وأمنيته الوحيدة التي لم تتحقق؟

انت الان تتابع خبر كانت آخر ما نطق به.. سمير غانم يكشف من على فراش الموت عن وصيتة المؤثرة وأمنيته الوحيدة التي لم تتحقق؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 08:30 صباحاً | (محمود الأديب)

رحل الفنان سمير غانم، عن عالمنا في شهر مايو الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كشف شقيقه، عن الكلمات التي كانت يرددها سمير قبل وفاته وهي رغبته في حج بيت الله الحرام إذا خرج من وعكته الصحية، متمنيًا أن يعود إلى منزله من جديد وسريره.

جدير بالذكر سمير غانم، هو ممثل كوميدي، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها و، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.