شاهد .. السعودية آش العتيبي في وصلة رقص جريئة تستفز بها السعوديين وتستعرض مفاتنها بكل وقاحة .. اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر السعودية آش العتيبي في وصلة رقص جريئة تستفز بها السعوديين وتستعرض مفاتنها بكل وقاحة .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 10:00 صباحاً | (ميس محمد)

واصلت عارضة الأزياء السعودية المقيمة بالخارج مودل آش العتيبي، إثارة الجدل واستفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السعوديين، عن طريق نشر مقاطع فيديو مثيرة وظهورها بملابس لا تليق.

وهذه المرة ظهرت آش العتيبي التي تحاول دائمًا أن تصبح “ترند”، في فيديو مرتدية روب نوم مفتوح الصدر، وتؤدي رقصة على الطريقة الخليجية، مستعرضة مؤخرتها عن عمد بطريقة استفزازية، مما أثار غضب الجمهور واعتبروا الفيديو خادش للحياء.

وشن النشطاء هجومًا عليها، مؤكدين أنها لا تمثل الشعب السعودي المحافظ ولكنها تقوم بتشويه بلدها في الخارج عن طريق هذه الفيديوهات الغير مسؤولة التي تجلب لها الأرباح والشهرة على حساب جسدها.



وتعوّد متابعو مودل آش على إطلالاتها المثيرة بصورها التي تنشرها في حسابها الخاص، إذ ظهرت مرة على السرير وبدت مستعرضة مؤخرتها، وهي جالسة على سريرها، وأرفقت تعليقاً مع الصورة قالت فيه: “النوم أصبح غرامي الجديد”.

ودائماً ما تستعرض مودل آش جسدها بصورها، فمرة تكشف عن صدرها، ومرة عن فخذها أو ساقيها، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين الذين ينتقدونها.