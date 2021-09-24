شاهد .. دنيا بطمة تفجر الانترنت من جديد بالمايوه المكشوف - اتفرج

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تفجر الانترنت من جديد بالمايوه المكشوف - اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 12:30 مساءً | (ميس محمد)

نشرت دنيا بطمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لها من داخل بركة سباحة.

وشاركت دنيا جمهورها ومحبيها صورة لها وهي داخل بركة سباحة، وعلقت عليها “المشاعر الجيدة”.

وقامت دنيا بمشاركة جمهورها ومحبيها على مواقع السوشل ميديا مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة للغاية.

وظهرت دنيا بطمة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور و الفيديوهات انستغرام بجانب بركة سباحة، مرتدية قميص طويل باللون الزهري ولم ترتدي أسفله شيء. واكملت اللوك بحقيبة وحذاء باللون البيج.

وعلقت دنيا بطمة على الصورة قائلة: “الوحدة ….خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته”.