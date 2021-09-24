شاهد .. دنيا وإيمي سمير غانم تحرقان قلب ميرفت أمين بصفعة غير متوقعة جعلتها تسقط مغشياً عليها !

انت الان تتابع خبر دنيا وإيمي سمير غانم تحرقان قلب ميرفت أمين بصفعة غير متوقعة جعلتها تسقط مغشياً عليها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 02:30 مساءً | (محمود الأديب)

أثار غياب الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم عن جميع المناسبات والأحداث الفنية في الفترة الحالية، جدلًا بين جمهورهما ومُتابعيهما بمواقع التواصل الاجتماعي، لتجد شائعات اعتزالهما التمثيل طريقًا مُمهدًا نحو الانتشار، وأرجعت ذلك إلى حزن الشقيقتين لوفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز.

نسرد لكم في السطور التالية تفاصيل غيابهما عن الأحداث الفنية في الفترة الأخيرة، وحقيقة اعتزال دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم التمثيل.

غياب دنيا وأيمي سمير غانم عن مهرجان أيام القاهرة أوضحت إدارة مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية أن كلا من الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إيمي سمير غانم تم الاتفاق معهما على حضور حفل الافتتاح، وتسلم درع التكريم، لكن لم يحدث ذلك بسبب ظروفهما النفسية التي لم تسمح لهما بالحضور، وأنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم على فقدان سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقالت مصادر إن الفنانة القديرة رفضت الحضور لاستلام جائزة "فن الحب سمير ودلال" غضبا من تغيب دنيا وإيمي سمير غانم المفاجئ عن المهرجان بعد أن وافقتا على الحضور.غياب دنيا وإيمي سمير غانم عن مهرجان الفضائيات العربية

غابت أيضا دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم عن حضور حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، وحضر الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم الحفل نيابة عنهما.

حسن الرداد يتسلم جائزة مهرجان الفضائيات العربية تسلم الفنان حسن الرداد خلال فعاليات الحفل، درع التكريم للفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، بدلا من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، وبدت على ملامحه مشاعر الحزن، واعتذر بعد تسلمه الجائزة عن غياب دنيا وإيمي سمير غانم، وقال: إنه كان يتمنى أن يرى الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز في هذا الحفل، ويتسلما جائزتهما بنفسيهما.

أضاف حسن الرداد: أنا أتمنى أن أكون مثلهم في المستقبل وأحقق ما حققوه، وأخذ نفس مكانتهم عند الناس.

إيقاف تصوير أعمال دنيا سمير غانم بجانب غيابهم عن جميع الأحداث الفنية والاحتفالات في الفترة الأخيرة، تم إيقاف تصوير أعمال لدنيا سمير غانم من أبرزهم مسلسل عالم موازي، الذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، ما أدخل الشك داخل أذهان الجمهور وجعلهم بعد وفاة والديهما، يُفكران في أن دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم قررا اعتزال الفن.