شاهد .. عريس سعودي لم يستطع الدخول على عروسته وإتمام العملية الأولى طوال 9 أيام فانتقم منها بطريقة بشعة لا تخطر على بال إبليس!!

انت الان تتابع خبر عريس سعودي لم يستطع الدخول على عروسته وإتمام العملية الأولى طوال 9 أيام فانتقم منها بطريقة بشعة لا تخطر على بال إبليس!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 03:00 مساءً | (ميس محمد)

عتدى أحد العرسان في محافظة القطيف السعودية على عروسه ضربا بعد أن رفضت النوم معه في ليلة الدخلة.

وقال قريب العروس التي كانت تقطن في شقة مستقلة في بيت أهلها: "شاهدت عائلتها الدم ينزف من وجهها بسبب الضرب المبرح الذي قام به الزوج، إلا أن والدها لم يفعل لها شيئا، وبخاصة أنه من أجبرها على الزواج من ابن عمها".

والزوج الذي هاجم زوجته في وقت سابق رأى أن حقه الشرعي في الدخول بها يخول له ما قام به، حسب قريب العروس الذي أضاف "ربما تعيش الفتاة في وضع نفسي لا يحتمل"، داعيا إلى المعاملة الحسنة التي يأمر بها الدين.

وفي تفاصيل قصة الفتاة، رأى والدها ضرورة تزويجها لابن عمها الذي "سميت له" منذ صغرها، بيد أنها رفضته حين تقدم رسميا لها، ما أدخل الأب في حرج مع أخيه الذي وعده بتزويج ابنته الصغيرة لابنه حين يكبران، فأصر على الزواج رغم رفض ابنته.

وأضاف قريب الفتاة "لم يكن والدها يفكر في خيار آخر، خاصة أن ابنته تقدم لها شاب آخر وافقت عليه لكنه أجبرها على ابن عمها".

ورأى ناشطون في تدوين حالات العنف الأسري في محافظة القطيف أن حالات مشابهة كثيرة تقع، إلا أن معظم المُزوجات قصرا لا يخبرن أحدا بمعاناتهن.