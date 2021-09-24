شاهد .. اتفرج: ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور .. شبه جدتها !

انت الان تتابع خبر اتفرج: ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور .. شبه جدتها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 04:30 مساءً | (ميس محمد)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور النادرة للطفلة كايلا رضوان ابنة الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم نجلة الفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، مشيدين بجمالها وملامحها البريئة.

حيث ظهرت كايلا في كل الصور وهي طفلة برفقة والدتها، وأخر صورة كانت خلال حفل خالتها الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد الذي أقيم منذ سنوات عديدة في الجونة.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصور المنشورة وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير، وأنهالت التعليقات على الصور التي تشيد بجمالها وبراءتها مثل والدتها وجدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.



وجاءت التعليقات كالأتي:”قمر زي مامتها، شبه جدتها أوي الله يرحمها، فيكي من تيتا كتير الله يرحمها”.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز جدير بالذكر، أن الإعلامي رامي رضوان كان قد وجه رسالة مؤثرة عن والدة زوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي توفت صباح منذ أيام قليلة ماضية عن 61 عاما.