شاهد .. أرقام صادمة .. لن تصدق كم بلغت ثروة جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو في 4 سنوات فقط.. !!

انت الان تتابع خبر أرقام صادمة .. لن تصدق كم بلغت ثروة جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو في 4 سنوات فقط.. !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 05:30 مساءً | (ميس محمد)

بدأ الحديث عن ثروة جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء العالميّة، وحبيبة اللاعب النجم كريستيانو رونالدو، حيث استطاعت أن تحقّق مالًا وفيرًا.



في التفاصيل، خطفت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ الأنظار من بداية علاقتها بنجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ خصوصاً أنها جميلة وجذابة وتتمتع بكل المواصفات التي تخولها بالنجاح في مجال عرض الأزياء.

قبل تعرفها على كريستيانو عملت جورجينا كبائعة لدى ماركة عالمية ويقال ان ذلك أتاح لها الفرصة للتعرف على النجم الكروي الشهير لكن بعد بداية علاقتهما أصبحت تتصدر أغلفة المجلات وأصبحت سفيرة والوجه الاعلاني والدعائي للعديد من الماركات مما خولها الحصول على مبالغ مالية كبيرة جداً وتقدر ثروة جورجينا بحوالي 10 مليون دولار جمعتها في 4 سنوات فقط.





إليكم كم بلغت ثروة جورجينا رودريغيز



من جهةٍ أخرى، بعد تعمّد الممثلة المصرية ياسمين صبري على إخفاء صدرها بتقنية الفوتوشوب، اتّهم بعض المتابعين أنّ ما تفعله هو بسبب ضغط زوجها أحمد أبو هشيمة عليها.

في التّفاصيل، نشرت الممثلة المصرية ​ياسيمن صبري​ مجموعة من الصور بأحدث إطلالاتها، بفستان “تايغر” أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

و اعتمدت صبري خلال التصوير نوعين من الصور، الصور الأمامية التي يظهر فيها الفستان بشكله الطبيعي، حيث وضعت شعرها بطريقة تخفي منطقة الصدر، أما النوع الثاني فكان من خلال زاوية جانبية أظهرت أن الفستان في الأصل مفتوح من منطقة الصدر ” V NECK”، إلا أن اللافت في الموضوع هو أن صبري تعمدت إخفاء صدرها من خلال إستخدام تقنية الفوتوشوب.

ومن خلال التدقيق بالصور نجد أن الفستان بإستخدام الفوتوشوب كأنه مقفول من منطقة الصدر، إلا أن التنفيذ لم يكن جيداً، وتبرز الاختلافات واضحة في شكل قصة صدر الفستان في الصور بالمرور عليها.

وقد لاقت الصور التي نشرتها صبري إعجاب متابعيها، حيث إنهالت التعليقات عليها، على أنها أجمل ممثلة في مصر، فيما البعض الآخر اعتبر أنّ ما فعلته بصدرها عبر تقنية الفوتوشوب، هو بسبب طلب أحمد أبو هشيمة وضغطه عليها لئلّا تظهر صورها الجريئة.