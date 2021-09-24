شاهد .. فتاة سعودية ارتدت ملابس فاضحة أثناء الاحتفال بالعيد الوطني هذا الشاب لم يستطع تمالك نفسة فامسك بصدرها بكل وقاحة.. اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر فتاة سعودية ارتدت ملابس فاضحة أثناء الاحتفال بالعيد الوطني هذا الشاب لم يستطع تمالك نفسة فامسك بصدرها بكل وقاحة.. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 06:00 مساءً | (محمود الأديب)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تجمهر و تحرش مجموعة من الشباب بفتاة سعودية داخل سيارتها، أثناء احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91.

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ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، عددا من الشباب المراهقين يتجمعون حول سيارة الفتاة ويهزون السيارة بعنف، وسط صراخ الفتاة.

وحاول بعض الشباب الإمساك بالفتاة من شباك السيارة، في مشهد صادم فجر غضب السعوديين.

واستنكر النشطاء سلوك بعض الشباب الذي ظهروا وهم يتحرشون بالفتاة لفظيًا ويتجمهرون حولها في سلوك غريب عن المجتمع السعودي.

مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

واستنكر المغردون هذا السلوك الذي يتنافى مع الآداب العامة، بينما شبههم آخرون بالرجال الذين لم يروا أنثى في حياتهم، مُطالبين السلطات بوضع حد لهذه التصرفات ومُحاسبتهم.

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