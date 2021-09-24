شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعود إلى مصر بعد رحلة علاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت ياسمين عبد العزيز على حسابها على تطبيق “انستجرام” صورة لباب غرفتها بالمستشفى في سويسرا، لتودعها معلنة عن تعافيها وعودتها الى مصر.

كما وجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، رسالة جديدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معبرا عن سعادته بعودتها إلى مصر.

وكتب وائل عبد العزيز: “حمد الله على السلامة يا روحي نورتي مصر والدنيا كلها، ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويسعدك يا رب”.

يذكر أن ياسمين تدهورت حالتها الصحية عندما كانت تجري عملية دقيقة وصعبة لإزالة تجمع دموي كبير على المبيض، استلزم تدخلا جراحيا بدلا من المنظار، لكنها عانت من بعض المضاعفات خلال العملية، مما أدى لحدوث انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب وتسرب محتوياته.

كما أدى إلى إصابتها بالتهاب بريتوني، ثم تبع ذلك قيام الفنانة المصرية بإجراء عمليات في سويسرا.