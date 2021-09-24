شاهد .. رسمياً.. أول ظهور علني لـ ياسمين عبد العزيز.. بجانب الطبيبان اللذان انقذا حياتها في اللحظات الاخيرة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر رسمياً.. أول ظهور علني لـ ياسمين عبد العزيز.. بجانب الطبيبان اللذان انقذا حياتها في اللحظات الاخيرة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 10:00 مساءً | (ميس محمد)

بعد عودتها إلى مصر، تستمر الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ بمشاركة المتابعين تجربتها الأخيرة بنشر صور غرفتها في المستشفى وشكر الجمهور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وشكرت بمنشور جديد بحسابها الخاص الطبيبين الذي أشرفوا على علاجها، إذ نشرت صورتهما وظهرت برفقتهما لأول مرة رسميا، وعلقت: "شكرا .. الحمد لله الذي شفانا وعفانا"، ولاقت الصورة إعجاب المتابعين وأعربوا عن ذلك بتعليقاتهم.



وكانت نشرت ياسمين فيديو من شرفة بيتها بالقاهرة بعد عودتها الى مصر، وانتهائها من علاجها من أزمتها الصحية التي تعرضت لها قبل أسابيع.

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