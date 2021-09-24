شاهد .. شيرين ابو العز تكشف عن جسدها على الهواء مباشر وتظهر الكدمات التي تلقتها من قبل نجل طارق العريان..اتفرج (فيديو حقيقي)

انت الان تتابع خبر شيرين ابو العز تكشف عن جسدها على الهواء مباشر وتظهر الكدمات التي تلقتها من قبل نجل طارق العريان..اتفرج (فيديو حقيقي) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 11:00 مساءً | (ميس محمد)

صدمت الممثلة المصرية شيرين ابو العز جمهورها بعد تداول خبر تعنيفها من قبل نجل المخرج الفلسطيني طارق العريان واتهامها بالكذب والافتراء.

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حيث نشرت شيرين ابو العز عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقاطع فيديو تظهر فيها جسدها بحالة صادمة بعدما توقع الكثير من المتابيعين ان خبر ضربها من قبل عمر العريان اشاعة.

وبدا جسد شيرين ابو العز بحالة مزرية من الكدمات التي ظهرت بشكل واضح على كتفها وأفخاذها باللون الازرق الغامق.

الجدير بالذكر ان ياريتا جمال صديقة شيرين أبو العز كشفت عن مشاجرة ابن طارق العريان، إذ قالت خلال حوارها لبرنامج «ET بالعربي»: «صديقتها حرصت على إلقاء السلام على عمر العريان، فور دخولها المكان، إلا أنّ صديقته حاولت منعه من رد السلام، إذ سعت لاستفزازها ومناوشات، حتى فقد ابن طارق العريان أعصابه وضرب شيرين أبو العز، ما أحدث لها إصابات».

ونفت صديقة شيرين أبو العز ما تردد عن اعتداء مجموعة من الأشخاص على ابن طارق العريان، ما تسبب في حدوث كسور بقدمه، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحة أنّ «عمر قفز من مكانٍ عالٍ فأصيبت قدمه بالكسر».

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