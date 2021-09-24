شاهد .. إعلامية شهيرة تهين وتمسح كرامة إيمي سمير غانم أمام زوجها حسن الرداد.. ردة فعله صدمت الجميع!!

انت الان تتابع خبر إعلامية شهيرة تهين وتمسح كرامة إيمي سمير غانم أمام زوجها حسن الرداد.. ردة فعله صدمت الجميع!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/24 الساعة 11:30 مساءً | (ميس محمد)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإعلامية شهيرة وهي تسخر من الفنانة الممثلة إيمي سمير غانم بسبب “زلة لسان” لم تتعمدها على الإطلاق.



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وسرعان ما انتشر الفيديو سريعا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وأنهالت التعليقات المنتقدة بسبب تصريحات المذيعة.

حيث تعرضت سهير جودة، لهجوم حاد وعنيف من قبل جمهور ومحبي إيمي سمير غانم بسبب ما قالته في حق الأولى، والذي وصفوه الجمهور بأنه سخرية غير لائقة.

سهير جودة توجه سؤالا مثيرا لـ حسن الرداد

حل الفنان حسن الرداد قبل زواجه، ضيفاً في برنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا”، وسألته سهير جودة عن حقيقة ارتباطه بإيمي سمير غانم، وقالت له: “انت عرفت واشتغلت مع جميلات في السينما اشمعني سابوا كل الجميلات وفيه اشاعات مع إيمي سمير غانم؟”، فرد عليها قائلا: “كلهم جميلات”.

حسن الرداد يقع في موقف محرج بسبب «زلة لسان»

روت الفنانة ناهد السباعي، خلال استضافتها مع عمرو الليثي، تفاصيل الصراع القائم في المسلسل وأنها تقوم بدور يرفض الزواج من شخص له علاقات مع الجنس الأخر، وبالرغم من ذلك تتزوج في النهاية من شخص متعدد الزيجات.

ليفاجئ الفنان حسن الرداد، جميع الحاضرين ويرد قائلا: “ومالها الزوجة التانية والتالتة؟”، ليقاطعه الإعلامي عمرو الليثي قائلا:”أنت أد الكلام دة؟ انت هاتروح البيت”.

ورد سريعا الرداد على الليثي وقال:”لا دي على راسي” إشارة منه إلى زوجته إيمي سمير غانم، وقام بإلقاء قبلة على الهواء للكاميرا في الاستوديو مما أثار ضحك الجمهور.22565219