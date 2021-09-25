شاهد .. هل تذكرون المتحول الإماراتي ’’بدر خلف‘‘ .. هذا ما حصل له اليوم وأفرح كل الخليجيين (فيديو)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون المتحول الإماراتي ’’بدر خلف‘‘ .. هذا ما حصل له اليوم وأفرح كل الخليجيين (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 12:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشر خبير التجميل الإماراتي المثير للجدل، بدر خلف، المعروف بـ" باسم "كيكة"، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق "سناب شات" تحدث فيه عن تعرضه للتحرش.

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وقال خلف في الفيديو الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، "كنت ماشي في الشارع، وشاب ماشي من خلفي يقول: يا حلو يا زين.. ممكن رقمك".

وأوضح بدر خلف أنه أول مرة يعرض لهذا الموقف، وأنه عندما التف للشاب وأزاح الكمامة عن وجهه، ظهر شاربه ولحيته له، ففرع الشاب.

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