شاهد .. سعودية شهيرة تحتفل باليوم الوطني بنشر صورتها بالملابس الداخلية فقط وتثير غضب السعوديين ..اتفرج

انت الان تتابع خبر سعودية شهيرة تحتفل باليوم الوطني بنشر صورتها بالملابس الداخلية فقط وتثير غضب السعوديين ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 02:00 صباحاً | (ميس محمد)

عبر خاصية "الستوريز"، على حسابها الخاص في انستغرام، صدمت عارضة الأزياءالسعودية ​باربي نجد​ المتابعين، بصورة نشرتها احتفالا باليوم الوطني السعودي، وظهرت باربي نجد بالصورة، وهي تكشف عن جسمها، وترتدي ثياباً داخلية باللون الأخضر، وعلقت عليها: "الإحتفال باليوم الوطني السعودي".

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وعبّر المتابعون ع غضبهم، وإستيائهم بسبب الظهور الفاضح لباربي نجد بهذه المناسبة الوطنية، وانهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التةاصل السعوديين، الذين وجهوا انتقادات حادة لنجد، وطالبوها باحترام السعودية والمناسبة الوطنية بدون تعري وكشف عوراتها، وعلق أحدهم: "السعودية بريئة منك".

يذكر ان باربي نجد، قد أثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها وهي عارية في السرير وتغطي نصف جسدها بلحاف أبيض، ونشرت صورتها عبر الانستغرام/ مما أثارت غضب المتابعين الذين استنكروا التعري، والحركات الإيحائية التي لا تشبههم وتخالف المعايير الأخلاقية في مجتمعهم.

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