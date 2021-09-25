شاهد .. الفنانة أحلام الشامسي تفقد عقلها بصورة جريئة تتصدر محركات البحث برفقة زوجها على البحر..(صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام الشامسي تفقد عقلها بصورة جريئة تتصدر محركات البحث برفقة زوجها على البحر..(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 03:00 صباحاً | (ميس محمد)

اثارت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي جدلا واسعا بعد ظهورها بإطلالة جريئة بلحظة حميمة برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي علبى تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة أحلام الشامسي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من آخر جلسة تصوير قامت بها اثناء استمتاعها بأجواء الصيف برفقة زوجها مبارك الهاجري وسط البحر.

وظهرت أحلام الى جانب زوجها بطل الرالي القطر مبارك الهاجري داخل إحدى اليخوت الخاصة بعن وسط البحر بإطلالة جذابة جدا بلحظة رومانسية اثناء جلوسهم على الأرض بعفوية وحب بملابس صيفية بمناسبة عيد ميلاده.

وعايدت عليه بتعليق رومانسي قائلة " كل عام وانت اطيب واطهر واجمل شي عرفته كل عام وانت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وابو عيالي وظهري كل عام وحنا مع بعض طول العمر كل عام وانت بخير حبيبي مبارك احبك "

تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على جمالهم واناقتهم ومهنئين زوجها بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف ال23 من الشهر الحالي.

الجدير بالذكر ان الفنانة أحلام الشامسي اوقفت مؤخرا الشائعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصالها بزوجها مبارك الهاجري حيث نشرت صورا جمعتها به عبر حسابها الشخصي على تطبيق التويتر.

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