شاهد .. سيرين عبدالنور تتجاوز المحظور وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الفاضحة وهي بالبكيني ..اتفرج

انت الان تتابع خبر سيرين عبدالنور تتجاوز المحظور وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الفاضحة وهي بالبكيني ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 04:00 صباحاً | (ميس محمد)

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام صورة ظهرت بها باطلالة مميزة بالبكيني خلال قضائها للاجازة الصيفية الحالية في احدى المنتجعات السياحية

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وأطلت سيرين لجمهورها بالبكيني ذو القطعتين وظرت في اطلالتها الأخيرة للجمهور بصورة أظهرت فيها الجزء العلوي من البكيني فقط وعلقت على الصورة بقولها:

“كن أنت سيد مزاجك ، لا تدع أحداً ينتزع منك شغفك لشيء ، رافق من تحب حتى لو كان كتاباً أو كوب قهوة ”

واعتمدت سيرين في اطلالتها على مكياج خفيف مع قبعة سوداء للوقاية من حر الشمس ونظارات شمسية سوداء مميزة

وأثنى الجمهور على اطلالة سيرين وتغزلوا بجمال اطلالتها ورشاقة قوامها بينما هاجمها البعض لوصفهم اطلالتها بالفاضحة بالبكيني

والجدير بالذكر ان سيرين كانت قد غابت عن موسم رمضان 2020 بعد تأجيل فيروس كورونا لعرض مسلسل دانتيل الذي شاركت فيه الفنان السوري محمود نصر دور البطولة وخاضت تجربة تقديم البرامج التلفزيونية في برنامج سهرانين معاكم في البيت على شاشة mbc رفقة الفنان المصري أحمد فهمي

ويشار الى ان سيرين أبدعت في المومس الرمضاني 2019 في دورها الصحفية نور خلال مسلسل الهيبة العودة رفقة تيم حسن جبل شيخ الجبل وأطلقت العديد من الأغاني التي أصبحت تريند في الوطن العربي وظهرت مؤخراً كوجه اعلامي مروج لبراند سامسونج من خلال اعلان عن هاتف GalaxyZFlip في الشرق الأوسط

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