شاهد .. اتفرج .. لورديانا تهزم صافيناز هزيمة ساحقة بفيديو رقص بلدي لا يصدق لها

انت الان تتابع خبر اتفرج .. لورديانا تهزم صافيناز هزيمة ساحقة بفيديو رقص بلدي لا يصدق لها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 04:30 صباحاً | (ميس محمد)

أطلقت الراقصة البرازيلية لورديانا، عبر حسابها على انستغرام، تحدي للرقص على اغنية “انت معلمة” للفنانين المصريين عمر كمال وحمو بيكا وذلك بعد الاعلان عن استبعادها من كليب الاغنية.

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وظهرت لورديانا في الفيديو وهي ترقص على انغام الاغنية ببدلة رقص سوداء اقرب الى اللانجري.

.وكتبت لوديانا: “شارك في تحدي انتي معلمة مع أصحابك، أنت حر في تصميم رقصة خاصة أو اتباع نفس خطواتي، سأنشر أفضل العروض أفضل الرقصات عبر الاستوري الخاص بانستجرام أريد أن أرى كل البنات معلمة.. بحبكم جميعا”.



وفي حين جاءت معظم التعليقات مشيدة برقص لورديانا غير ان احدهم فاجأها بالقول انها بحاجة لعمليات تجميل لترد عليه: “لا لست بحاجة”.

وكانت لورديانة قد هاجمت عمر كمال بعد استبعادها من الفيديو كليب الخاص بأغنية “أنتي معلمة” بشكل مفاجىء بعد أن ظهرت في البرومو الدعائي الخاص بالأغنية واتهمته باستغلالها وقالت في تصريحات صحفية: “عمر كمال استغل التريند بتاعي، علشان يعمل دعاية لنفسه والأغنية، وهما مش معاهم فلوس يعملوا أي حاجة”.

وتابعت : “عمر كمال اتفق معانا على الكليب بمبلغ رمزي، ثمن عشاء في مطعم سمك، وخدت وقتها نص المبلغ بس، وبعدين هو اتفاجئ دلوقتي إن الجمهور هيزعل”.

وكان عمر كمال، نشر صورة البوستر الدعائي للأغنية الذي جمعه بحمو بيكا، وعلق قائلًا:”استجابة ليكم هنزل أغنية أنتِي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني”، وذلك عبر حسابه.

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