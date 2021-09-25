شاهد .. شمس الكويتية تسحر العيون بروب الاستحمام في البانيو وجمهورها يستغرب من قوة جراءتها؟ اتفرج الصورة

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تسحر العيون بروب الاستحمام في البانيو وجمهورها يستغرب من قوة جراءتها؟ اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 05:00 صباحاً | (محمود الأديب)

على امتداد الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور صادمة للفنانة الكويتية شمس وهي ترتدي روب الحمام وتجلس في البانيو، وعبروا عن تفاجئهم بجرأة الصور، ليتبين بعدها أن الصور مأخوذة من فيديو كليب أغنية لشمس تحمل عنوان "​معلية​".

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وكانت شمس نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها بشفاه منتفخة جداَ وملامح مختلفة، دفعت البعض للسخرية منها، ردت فيه بطريقة جريئة على هذه الإنتقادات، مؤكدة أن سبب الإنتفاح هذا كان الفلتر الذي استخدمته على أحد التطبيقات، واتهمت أشخاصاً معروفين بأنهم السبب وراء هذه الشائعات،

وقالت: "الحين جبت أنت لنفسك البلا، ليش تبينون للناس إنكم مبسبسين إذا أنا سترت عليكم ليس تفضحون نفسكم..

طالعين بيتكلموا ويقولوا براطمها"، وتابعت أنها لو لم تكن محترمة لكانت نشرت أسماء هؤلاء وفضحتهم، وأكدت أنها لو كانت تريد إجراء عملية تكبير شفاه، فهذا شأنها، وليس من حق أحد أن يتدخل في الأمر.

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