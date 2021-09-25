شاهد .. طارق العريان يرد على زواج أصالة بصورة نارية.. صفعة مدوية لم تكن بالحسبان!!

انت الان تتابع خبر طارق العريان يرد على زواج أصالة بصورة نارية.. صفعة مدوية لم تكن بالحسبان!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 06:00 صباحاً | (ميس محمد)

شارك المخرج طارق العريان، الجمهور بصورة جديدة له، في أول ظهور بعد إعلان طليقته المطربة أصالة زواجها للمرة الرابعة، من الشاعر فائق حسن.

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شارك المخرج طارق العريان، الجمهور بصورة جديدة له، في أول ظهور بعد إعلان طليقته المطربة أصالة زواجها للمرة الرابعة، من الشاعر فائق حسن.

ونشر العريان صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهر فيها برفقة نجليه آدم وعلى، وهم في قمة سعادتهم.

وانهالت التعليقات على الصورة من جانب الجمهور، الذي اعتبر ان هذه الصورة ردًا على زواج أصالة، وقصف جبهة لها.



فيما شن البعض الآخر هجوم على طارق العريان، وجاءت أبرز التعليقات:” كيفك دلوقتي، اصالة تركتك، دلوقتي افتكرت عيالك”.

جدير بالذكر، أن الفنانة أصالة، كانت قد أعلنت زواجها رسميا من فائق حسن، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على “الأنستجرام”.

حيث كتبت أصالة: “منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقة .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو”.

وتابعت أصالة قائلة: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر .. أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي”.



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