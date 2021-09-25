شاهد .. فتاة سعودية منقبة ترقص في احد الشوارع العامة بدون خجلاً او حياء .. وصدمة بعد تداول المقطع !!

انت الان تتابع خبر فتاة سعودية منقبة ترقص في احد الشوارع العامة بدون خجلاً او حياء .. وصدمة بعد تداول المقطع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 11:00 صباحاً | (ميس محمد)

تداول رواد مواقع التواصل في السعودية، مقطع فيديو لفتاة سعودية منتقبة ترقص وسط الشارع، وبين المارة، على إيقاعات فرقة فلكلورية، إحتفالا باليوم الوطني السعودي.

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وأحدث مقطع الفيدو جدلا، وضجة كبيرة بين السعوديين، بسبب رقصها بالنقاب واللباس المحتشم، ما اعتبره البعض مخالف وإهانة للزي الشرعي، بالاضافة الى رقصها وسط المارة، وفي الشارع العام امام الرجال الغرباء، باعابار هذا التصرف متنافي مع الثقافة السعودية، ومن بين التعليقات كتب أحدهم، "فعلا والله الناس مأخذ أن الاحتفال باليوم الوطني لازم يكون بالتحرر والانفلات"، وعلق آخر: "الله يهديها هذي االنماذج تحرمك من التجمعات العامة".

الجدير بالذكر ان الطرقات والميادين الرئيسية داخل المملكة العربية السعودية، توشحت بالأعلام السعودية وصور للقادة، وتزينت الشوارع باللون الأخضر، بجميع المحافظات احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ 91، ويعتبر يوم إجازة رسمية للاحتفال بالمجد والعزة والتوحيد كيان واحد.

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