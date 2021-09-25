شكرا لقرائتكم خبر عن جنا عمرو دياب تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت ابنة الفنان عمرو دياب صورة لها، مما أثارت الجدل بعد أن ظهرت بفستان أسود قصير وضيق اعتبره الجمهور جريء وغير مناسب لعمرها.

حيث اعتمدت جنا عمرو دياب في إطلالتها على الألوان الهادئة في ماكياجها، وتركت خصلات شعرها البني منسدلة على أكتافها.

وتعرضت جنا للهجوم أكثر من مرة من عشاق الهضبة، بسبب ملابسها المثيرة وحركاتها الجريئة، إلى جانب ظهورها في بعض الصور مع شاب إنجليزي يدعى “جوشوا”، وصفته في تعليقاتها إنه حبيبها.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها لانتقادات بسبب إطلالتها، فجلسة التصوير الأخيرة أيضاً أثارت الجدل بعد أن أطلت فيها وهي ترتدي فستاناً مكشوفاً من أعلى بستايل Vintage من قماش كارو مزين بحبات الفراولة، مع وضعها حزام رفيع حول الخصر.

جنا عمرو دياب من مواليد يوليو/تموز عام 2001، قضت أول 10 سنوات من حياتها في مصر، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بريطانيا للاستقرار حيث انتقلت وعمرها حوالي عشر سنوات لتعيش في لندن مع والدتها زينة عاشور.