شاهد .. بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 02:30 مساءً | (ميس محمد)

شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية .

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و ارتدت الملا فستان اخضر فاتح مكشوف الصدر في احدث ظهور لها .

ويمتنع عن نشر الصور أحتراماً وتقديراً لمتابعية الأفاضل.35053901