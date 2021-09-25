شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ارتداء ياسمينا العلواني الحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني، متسابقة برنامج “Arabs got talent” صورة لها ترتدي فيها الحجاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلقت على الصورة قائلة: “الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير”.

كما بارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الشابة ياسمينا العلواني على ارتداء الحجاب.

و لكن لم ترد ياسمينا بالتأكيد أو النفى على ارتدائها الحجاب بعد أن تلقت التهنئة من المتابعين على موقع تويتر ولم تنشر الصورة على حسابي فيس بوك وانستجرام.