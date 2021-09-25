شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى طاهر في أول ظهور بعد اعتزالها الفن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، في حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية لاستلام تكرميها لأول مرة منذ اعتزالها.

جاء ذلك بعد أن قررت طاهر اعتزال الفن في تصريحات مفاجئة، بعد رحلة فنية طويلة بدأت في خمسينيات القرن الماضي.

كما عبرت الفنانة ليلي طاهر عن سعادتها وحبها للجمهور بعد قرار اعتزالها الفن .

حيث أن ليلى طاهر مبتعدة عن التمثيل منذ خمس سنوات وأكثر، وقالت : “محدش من الجمهور أخد باله من ذلك، ولكن عند صدور قرار الاعتزال بشكل رسمي افتكروني وطالبوني بعدم الاعتزال، ورأيت طاقة كبيرة من الحب، ولكن العمر ليس به بقية للعمل في الفن من جديد”.

