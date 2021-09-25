شاهد .. بدون خجل .. فنانة شهيرة تعترف : عادل إمام أشعل نشوتي ونمت معه اكثر من زوجي .. اتفرج من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر بدون خجل .. فنانة شهيرة تعترف : عادل إمام أشعل نشوتي ونمت معه اكثر من زوجي .. اتفرج من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 04:30 مساءً | (محمود الأديب)

استعرضت "الطفلة المعجزة" أهم المحطات في مشوارها الفني، وعلاقتها بالفنان الكبير عادل إمام، وكشفت عن سبب طلاقها من زوجها الذي رفضت الزواج من بعده.

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وقالت النجمة لبلبة: "أنا أعتبر الفنان عادل إمام توأمي، وأنجح أفلامي كانت معه، وهو إنسان منظم في كل شيء، وكان دائماً ينصحني بماذا أعمل، يارب أشوفه دايما ناجح بي أو من غيري".

قصة المشهد الجريء وكشفت لبلبة عن قصة مشهد جريء رفضته النجمة ميرفت أمين فتم اختيارها لهذا الدور، حيث قالت: "في يوم من الأيام طلبوني في بطولة فيلم خلي بالك من جيرانك، مع عادل إمام، وقرأت السيناريو وعملت الفيلم ونجح جدًا، ولكني اكتشفت بعد ذلك إن هذا الدور كان معروضًا على الفنانة ميرفت أمين وهي رفضته بسبب مشهد كان لابد أن ترتدي ملابس نوم فيه وتنام مع عادل إمام، لأنها كانت متزوجة وقتها من الفنان حسين فهمي".

وأضافت: "عملت مع عادل إمام فيلم كان أبيض وأسود ولم يجمعني به سوى مشهد واحد، ولكن الجميع قال إن في كاريزما بيننا بسبب هذا المشهد".

واستطردت في ندوة اقيمت مؤخراً في القاهرة: "عملنا أفلام كتير ناجحة، مثل "احترس من الخط"، و"عصابة حمادة" و"توتو"، حتى توقفنا فترة، وكان عادل إمام ابتدى يغير في شكل أفلامه، وفي مرة كنا سوا في مكان وقالي إنتي تخنتي شوية، وقالي خسي شوية عشان عاوزك في فيلم. الطفلة المعجزة.

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