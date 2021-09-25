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شاهد .. سما المصري مع شاب يريد خلع بنطلونه لها في الشارع .. كده عيب!!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 06:30 مساءً | (محمود الأديب)

اعاد ناشطون نشر فيديو للفنانة سما المصرى اثناء نزولها الى الشارع لاستطلاع رأي الشباب ان كانوا على استعداد للاستجابة لدعوة الجيش للمشاركة في الحرب في ليبيا.

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ونشرت سما المصري، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه في الشارع بلباس عسكري وهي تحاور احد الشباب.

 

 

 

غير ان الحديث بين سما والشاب دار حول بنطاله حيث مازحها بأنه سيخلعه وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “واحاول اقنع الشاب الجميل دا أنه مايقلعش البنطلون وهو مصر يقلع البنطلون مش عارفه ليه…يكونش عشان النهارده الخميس؟”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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