شاهد .. فضيحة بجلاجل : اتفرج كيف تحسس محمد رمضان مؤخرة شوق الكويتية بحميمية ويتورطان أخلاقيا !!

انت الان تتابع خبر فضيحة بجلاجل : اتفرج كيف تحسس محمد رمضان مؤخرة شوق الكويتية بحميمية ويتورطان أخلاقيا !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 06:45 مساءً | (ميس محمد)

تورط محمد رمضان والفاشنيستا الكويتية شوق الهادي بفضيحة بجلاجل مع المتابعين والاعلامين، وذلك بعد انتشر فيديو ظهرا فيه الثنائي وهما يرقصان على أنغام احد الأغنيات، وظهرت شوق وهي تلتصق بمحمد رمضان أثناء الرقص بفستان مكشوف الصدر، وهو يضع يده على مؤخرتها بطريقة وصفها البعض بالحميمية المبالغ فيها.

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وتحت عنوان "مش لمسة خاطئة"، عبر المتابعون عن غضبهم، مؤكدين ان شوق كانت سعيدة وموافقة بفعل محمد رمضان، ولم توقفه عند حده بل تمادت بالرقص معه، وأكد البعض ان الفيديو مقزز ويجب ايقاف نشره.

وبدورها هاجمت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، الفاشنيستا شوق الهادي، بكلمات قاسية، دونتها على فيديو رقصها مع محمد رمضان، كتبت فيها:"صدق المرحوم بدر الماس بكل كلمة قالها عنك.. اللي بيطلع يدافع عنها هو مثلها ويسوي مثلها"، وتفاعل المتاعبون مع كلام مي العيدان، وأثنوا على كلامها، بينما انتقدها البعض بسبب تدخلها بحريات الآخرين.

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