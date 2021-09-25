شاهد .. ظهور صدر الفنانة ’’دنيا بطمة‘‘ في موقف محرج لها أثناء الغناء.. (فيديو صادم)

انت الان تتابع خبر ظهور صدر الفنانة ’’دنيا بطمة‘‘ في موقف محرج لها أثناء الغناء.. (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 09:30 مساءً | (ميس محمد)

‏انتشر مقطع فيديو قديم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وذلك قبل الشهرة والتجميل.

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ظهرت بطمة في الفيديو حين كانت في سن العشرين، خلال تجربة الأداء في برنامج المواهب الشهير ​أراب أيدول​، في مقطع مصوّر وهي تغني وظهور صدرها بشكل غير ملحوظ في موقف محرج ظل يلاحقها سنوات عديدة.

وأعلنت بدورها عن هواياتها كالغناء والرياضة والمطالعة، مشيرةً الى أنّها قد تطفئ الراديو في السيارة لتغني، خصوصاً حين تكون بمفردها ولا أحد معها.

يُشار الى أنّ دنيا شاركت في برنامج "Arab Idol" بنسخته الأولى عام 2012، وحازت المرتبة الثانية.

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