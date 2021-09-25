شاهد .. فاجعة تهز الوسط الفني.. هذا ماحدث لشقيق الوليد مقداد عصومي وابكى كل الأردنيين !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الوسط الفني.. هذا ماحدث لشقيق الوليد مقداد عصومي وابكى كل الأردنيين !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/25 الساعة 10:00 مساءً | (محمود الأديب)

في فاجعة هزت الوسط الفني لاول مرة بعد اهال الوليد مقداد بالضرب على شقيقه أمام العلن، لا بل وضرب أيضًا مرافقه، ممّا أثار جدلًا كبيرًا بين المتابعين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السبب.

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في التّفاصيل، نشر نجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ مشهد تمثيلي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي جمعه بشقيقه ​معتصم المقداد​ كان قد إقتطعه من فيلمه القصير الذي صوره مؤخراً.





ويظهر في الفيلم “أطرش بالدبة” والذي لا تتجاوز مدته الـ 15 دقيقة، مشهد تمثيلي، يلعب فيه الوليد دور الضابط وشقيقه معتصم دور المتهم الذي يتم إلقاء القبض عليه، لينهال الوليد عليه بالضرب هو ومرافقه.

وقد لاقى الفيديو إعجاب المتابعين وحزنهم حيث تاثر الأردنيين وبكى بعض من الجمهور بسبب ماحدث لعصومي واخر إعتبروا أن هذه المقاطع التمثيلية الفكاهية تليق بكلاهما، طالبين منهما تكرار التجربة بمقطع تمثيلية مشابهة.

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