شاهد .. نبوءة ترعب الجميع للعرافة ليلى عبداللطيف: هذا ماسيحدث للسعودية وقطر والاردن والكويت وتركيا (فيديو)

انت الان تتابع خبر نبوءة ترعب الجميع للعرافة ليلى عبداللطيف: هذا ماسيحدث للسعودية وقطر والاردن والكويت وتركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 12:00 صباحاً | (ميس محمد)

في كل مرة تخرج سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بتوقعات صادمة ترعب الجميع وتتفرد بها بدقتها ومصداقيتها.

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منذ فترة توقعت عبد اللطيف عن ضبط كمية من المخدرات في السعودية القادمة وللأسف من لبنان وهكذا حصل فمنذ فترة ضبط الأمن السعودية كمية من المخدرات المخبأة في الرمان.

وفي توقعات جديدة لها هذا ماتوقعت حدوثة للسعودية وقطر والاردن والكويت وتركيا.

بقية التفاصيل في الفيديو المرفق:

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