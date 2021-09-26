شاهد .. يسرا وإلهام شاهين توجهان إهانة قاسية لياسمين عبد العزيز بعد شفاءها.. صفعة غير متوقعة!

انت الان تتابع خبر يسرا وإلهام شاهين توجهان إهانة قاسية لياسمين عبد العزيز بعد شفاءها.. صفعة غير متوقعة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 12:30 صباحاً | (ميس محمد)

احتفلت الفنانة ريهام حجاج، اليوم بعيد ميلادها الـ34، رفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وبحضور عدد من نجوم الوسط الفني كان أبرزهم الفنانة يسرا وإلهام شاهين.

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ريهام حجاج، شاركت متابعيها عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مجموعة من الصور التي وثقت من خلالها حفل عيد ميلادها، وظهرت خلالهما رفقة كل من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، والفنانة نيللي كريم، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، والمنتج جمال العدل وزوجته.

وتزامن الاحتفال مع عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز من رحلتها العلاجية التي استمرت لأسابيع في سويسرا مااعتبره البعض بمثابة رسالة إغاظة وإهانة قاسية من ريهام حجاج ويسرا وإلهام شاهين للقنانة ياسمين عبد العزيز.

وانتقد البعض حضور فنانات كبار على رأسهن يسرا وإلهام شاهين لهذه المناسبة وتجاهل زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز التي عادت إلى مصر أمس الخميس.

صفعة غير متوقعة

واعتبر البعض ماحدث امتدادا للأزمة التي وقت بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والمذيعة بوسي شلبي والفنانة ريهام حجاج قبل نحو 3 أشهر.

بداية الأزمة كانت مع حديث للفنانة ريهام حجاج في أحد اللقاءات الإعلامية مع المذيعة بوسي شلبي، تحدثت فيه عن حملها من زوجها محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز.

وبمجرد انتهاء اللقاء التليفزيوني، تفاجأ الجمهور بمنشور لعبد العزيز ترد على هذا اللقاء بشكل غير مباشر، ونشرت "كوميك" من مسلسلها الأخير "اللي ملوش كبير" علقت عليه قائلة: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".

الأزمة تشتعل

وازدادت الأزمة اشتعالا بمجرد نشر عبد العزيز تعليقها، حيث فهم الجمهور فورا أنها تقصد حجاج وشلبي، ليدخل الجمهور على الخط وتبدأ المناوشات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نشرت عبد العزيز مقطع فيديو للمخرجة إيناس الدغيدي، وهي تطرح تساؤلا يخصها (عبد العزيز) على الإعلامية شلبي، خلال برنامجها "شيخ الحارة والجريئة"، قائلة لها: "ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتلفزيون أبيض وأسود".

ورفضت شلبي الإجابة بالنفي أو الإيجاب، مؤكدة أن يسرا رقم واحد في الوطن العربي. وعلقت عبد العزيز على الفيديو بوجه ضاحك وكتبت عليه "هموت"، كنوع من السخرية من شلبي.

وفي الوقت الذي تداول فيه رواد مواقع التواصل رد عبدالعزيز الساخر من تصريحات شلبي في حقها، تجاهلت الأخيرة ما حدث، ونشرت "برومو" لقاء تلفزيوني مرتقب يجمعها مع حجاج عبر حسابها بإنستغرام.

وأكدت شلبي أن الحلقة "خاصة جدا"، مؤكدة أنها لم تظهر خلال 6 سنوات، وستفتح "الصندوق الأسود وتكشف جميع الأسرار. ولم تكتف بذلك فقط، بل صرحت بأن عبد العزيز "ما زالت تحب طليقها محمد حلاوة".

وخرجت عبد العزيز عن صمتها، لترد عما سبق من خلال فيديو يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي بإنستغرام، على أغنية لرامي عياش، وتبادلا النظرات، وعلقت عليها قائلة: "حبيبي للأبد"، ليعيد زوجها نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي مرة أخرى.

تدخل عائلي

وفي ظل اشتعال الأزمة، ظهر وائل شقيق الفنانة عبد العزيز، ليزيد من حدة الموقف عن طريق نشر منشورات عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلا: "ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي، والأعلى أجرا.. وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي".

ودخل مشاهير بالوسط الفني والصحفي على خط الأزمة، من خلال تعليقات مؤيدة لعبد العزيز وأخرى مدافعة عن حجاج، أو ثالثة منتقدة شلبي. 68989726