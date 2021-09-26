شاهد .. اتفرج بالفيديو .. صافيناز بوصلة رقص فاضحة..هزة الصدر تفضح المستور وتسلب العقول!

انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو .. صافيناز بوصلة رقص فاضحة..هزة الصدر تفضح المستور وتسلب العقول! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 01:00 صباحاً | (محمود الأديب)

نشرت الراقصة الأرمنية ​صافيناز​ مقطع فيديو أثناء تقديمها لوصلة رقص فاضحة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

85437342

وطرحت صافيناز سؤالاً لمحبيها قائلة :"أحببتم الراقصة أم لا".



الفيديو أظهر حجم صدر صافيناز الكبير والذي سلب عقول ناظرية، بحسب متابعيها، مشيرين إلى أن جسدها تغيير كثيراً في الآونة الأخيرة، وفي كل إطلالة لها تختلف عن سابقتها.



من ناحية أخرى لم يبخل متابعي صافيناز بالتعبير عن حبهم لها، وفي رصد للتعليقات جاء فيها :"كيوت مهضومه وبتعقدي كتير بحبك اوي"، "عسوله بجنني قمر بيبي"، "بحبك يا صوفي".

85437342