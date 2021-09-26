شاهد .. وشم هيفاء وهبي المرسوم على مؤخرتها يتصدر حديث المتابعين .. اتفرج (صورة فاضحة)

انت الان تتابع خبر وشم هيفاء وهبي المرسوم على مؤخرتها يتصدر حديث المتابعين .. اتفرج (صورة فاضحة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 01:30 صباحاً | (ميس محمد)

في أغلب الصور التي تنشرها هيفاء وهبي، تستعرض بها الوشوم المرسومة على جسدها، حيث رسمت على كتفها وشم العين، وعلى قدمها وشم وردة، لكن تحدث المتابعون ومحبي هيفاء وهبي عن وشمها الثالث الذي لم تظهره الى الآن، حيث أكدت في احد مقابلاتها، ان على جسدها وشم ثالث مرسوم على منطقتها الحساسة، فإستذكر بعض المتابعين تصريحات هيفاء وهبي في هذه المقابلة، وطالبوا بالكشف عن وشمها الجريئ، اذ علق احد متابعيها على صورة حديثة لها عبر الانستغرام، "هيفاء الجميلة فرجينا وشمك الثالث..ليش مخبيته"، ما اثار هذا التعليق رواد الانستغرام ومحبي الفنانة هيفاء، وسخروا من طلب المتابع معتبرين انه خادش للحياء، بينما أكد البعض على ضرورة استعراض هيفاء وهبي للوشم طالما انها صرحت عنه.

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يذكر ان الفنانة هيفاء وهبي قالت في احد مقابلاتها مع الاعلامي عادل كرم، ان على جسدها 3 وشوم على جسدها، على كتفها، وقدمها، وعندما سألها عن مكان الوشم الثالث، أوحت له أنه على مؤخرتها، وأثارت الجدل في هذه المقابلة التي اعتبرت انها جريئة وخادشة.

يذكر ان الفنانة هيفاء وهبي، قد أشعلت الانستغرام مؤخرا بعد ظهورها بفستان جريئ مكشوف الصدر والفخذين، باللون الزهر، وتفاعل المتابعون مع إطلالة هيفاء الجريئة، وعبروا عن اعجابهم بجمالها واثارتها.

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