شاهد .. تسريب مقطع مخل للسعودية الهاربة رهف القنون وهي سكرانه برفقة رجل شديد الوسامة .. اتفرج الفيديو

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 02:00 صباحاً | (محمود الأديب)

تم نشر مقطع مخل متداول في شبكات التواصل الاجتماعية سبب غضب الراي العام السعودي بسبب التجاوزات والسلوكات واللفاظ الخادشه للحياه لرهف مع الاشخاص الاخيرين دون دين او حياء وهي بحالة سكر وكان هناك مجموعة اسئله تتمثل في حقيقه هروب رهف القنون من اهلها حيث قالت بشكل مباشر كنت (سإقتل) في حال استمريت بالمكوث في السعوديه بسبب اهلي لاني مخربتها !

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كانت هذه تفاصيل خبر تسريب مقطع اباحي للسعودية الهاربة رهف القنون وهي سكرانه .. اتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

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