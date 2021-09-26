شاهد .. أصغر نجمة في مسلسل باب الحارة تصدم الجميع بملابسها الفاضحة.. ظهرت بدون سروال وكشفت عورتها دون خجل (صورة)

انت الان تتابع خبر أصغر نجمة في مسلسل باب الحارة تصدم الجميع بملابسها الفاضحة.. ظهرت بدون سروال وكشفت عورتها دون خجل (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 02:30 صباحاً | (ميس محمد)

من وادي طرابزون، أحد أجمل الأودية في العالم، شاركت الفنانة السورية شمس بسام الملا، صورا جديده لها في حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ووثقت شمس الملا رحلتها إلى وادي طرابزون الواقع شمال شرق تركيا، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور التي أظهرت جمال الوادي والطبيعة الخلابة التي يتمتع بها.

ورغم جمال وروعة المنظر، إلى أن الملابس التي ارتدتها شمس الملا اثارت غضب بعض المتابعين الذين وصفوها بالفاضحة حيث وانها كما يبدو بدون سروال كاشفة عورتها دون خجل.

وظهرت شمس وهي ترتدي قميص جنز إلى منتصف فخذيها، ولم ترتدي في الأسفل أي شيء، وهو ما دفع أحد المعلقين للسخرية منها بقوله:"هو أنتي ماعندك سروال ولا نسيتي تلبسيه؟".

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