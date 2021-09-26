شاهد .. شمس الكويتية تثير ضجة بفستان كشف صدرها بالكامل وهي تمشي وتتمخطر اخر دلع ...اتفرج

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تثير ضجة بفستان كشف صدرها بالكامل وهي تمشي وتتمخطر اخر دلع ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 04:00 صباحاً | (محمود الأديب)

شاركت للفنانة الكويتية شمس صورة فيديو قصير لها على مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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وأثارت إطلالة الفنانة ضجة كبيرة بين متابعيها بملابسها المثيرة.

حيث ارتدت الفنانة الكويتية فستان قصير باللون الأصفر، ويظهر صدرها بشكل كامل وهي تمشي وتتمخطر اخر دلع.

وعلقت على الفيديو:” شكلي وأنا طالعه من حياة الناس اللي ما يستاهلوني.. منشن شخص ما يستاهلكم خلوني اسويله بلوك”.ومؤخرًا نشرت الفنانة شمس، مجموعة صور صادمة للفنانة الكويتية شمس وهي ترتدي روب الحمام وتجلس في البانيو.

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