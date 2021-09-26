شاهد .. انجي خوري تبرز صدرها بوضوح بالشيفون الشفاف وتضع ويدها على منطقتها الحساسة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر انجي خوري تبرز صدرها بوضوح بالشيفون الشفاف وتضع ويدها على منطقتها الحساسة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 05:30 صباحاً | (محمود الأديب)

صدمت مشهورة مواقع التواصل السورية انجي خوري المتابعين بأحدث وأجرأ ظهور لها بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت بها بإطلالة صادمة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود من الشيفون الشفاف، دون ان ترتدي ملابس داخلية، حيث برز صدرها بوضوح، ووضعت يدها على مناطقها الحساسة، وسدلت شعرها الأحمر على كتفيها، وعلقت على الصورة: "غيّروا الخطة لكن أبدا الهدف".

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عبر المتابعون عن صدمتهم بظهور انجي خوري الفاضح، وامطروها بالتعليقات المسيئة، وطالبوا السلطات بايقافها عند حدها معتبرين انها تنشر الرذيلة، بينما تغزل البعض بجمالها وإثارتها تعليقات جريئة وخادشة.

ولا تتوقف انجي خوري عن عرض مفاتنها بطريقة جريئة حسب وصف المتابعين، وتحرص على مشاركة صورها ومقاطع الفيديو عبر حسابها في انستغرام، وهي مرتدية البكيني والفساتين المكشوفة والفاضحة، وتستعرض مفاتنها بالملابس الداخلية، والتي تعرضها لهجوم حاد من المتابعين.

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