شاهد .. الفنانة السورية اصالة نصري تلغي شهر العسل لسبب صادم .. لن تصدق ماهو السبب !!

انت الان تتابع خبر الفنانة السورية اصالة نصري تلغي شهر العسل لسبب صادم .. لن تصدق ماهو السبب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 06:00 صباحاً | (ميس محمد)

علم موقع خليح الجزيرة ان الفنانة السورية أصالة نصري تتواجد في القاهرة بدون زوجها الجديد الشاعر فائق حسن بسبب ارتباطه بمشاريع تجمعه بالفنان العراقي ماجد المهندس.

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وكانت أصالة اضطرت العودة الى القاهرة اول امس الثلاثاء من اجل حضور حفل افتتاح مطعم نجلها خالد الذهبي الذي افتتحه في القاهرة الجديدة وحضره العشرات من نجوم الفن والمجتمع من بينهم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

وكان ماجد المهندس هنأ اصالة وفائق حسن على زواجهما من خلال حسابه الخاص قائلا:"مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع فائق حسن ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي صولا.. اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم"99238277