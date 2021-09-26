شاهد .. فنانة شهيرة نزفت بغزارة في مشهد ساخن وفاضح مع أحمد زكي واعتزلت فوراً.. لن تتخيل ما حصل حينها ومن هي (فيديو)

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة نزفت بغزارة في مشهد ساخن وفاضح مع أحمد زكي واعتزلت فوراً.. لن تتخيل ما حصل حينها ومن هي (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 06:30 صباحاً | (محمود الأديب)

التقمص لمختلف الأدوار وتقديم الشخصيات بحرفيّة شديدة، أهم ما ميز الفنان المصري الكبيرآ الراحل أحمد زكي.

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سيدة شعرت بحركة غريبة ومثيرة تحت السرير .. وحينما نظرت للأسفل كانت الصدمة

وعرف عن احمد زكي حرصه على تقديم المشاهد الصعبةآ والتدرّب عليها، ليس فقط عن طريق الملابس والإكسسوار، بل ومن خلال الوصول إلى روح الشخصية والتعايش معها فتتحول إلى لحم ودم، مهما كانت الصعاب التي يتحملها من أجل لقطة أو مشهد في أفلامه.

مشرحة الموتى

وفي لقاء سابق أجراه معه، الإعلامي محمود سعد، كشف الفنان أحمد زكي عن كواليس تصويره مشهد ثلاجة الموتى في فيلم "موعد على العشاء" عام 1981، الذي أدّى بطولته أمام سعاد حسني وحسين فهمي، وهو من إخراج محمد خان الذي أخبره أن المشهد سيكون في المشرحة.

وطلب المخرج من أحمد زكي أن يدخل بنفسه في ثلاجة الموتى لكي تقدم سعاد انفعالات المشهد أمامه بأفضل ما يمكن، فهي تقدم شخصية زوجة مكلومة قتل زوجها غدرا وتنتقم له في نهاية الفيلم.آ



زكي اضطر إلى أن يكتم تنفسه بسبب الرائحة الكريهة لمادة الفورمالين المستخدمة لحفظ الجثامين، ولأنه أيضا "جثة" لا تتحرك، لكنّ سعاد أخذت وقتا في الانفعال، وبعد خروجها نسيه الحضور في الثلاجة لانشغالهم بإفاقة سعاد التي تعرضت لإغماءة نتيجة الانفعال الشديد.



أحمد زكي فوجئ بأن المشرفين على الثلاجة اختاروا له المكان نفسه الذي وضعت فيه كوكب الشرق أم كلثوم وشاه إيران كنوع من التقدير له، حسب تصريحاته.

وفي تصريحات له عن الوقت الذي قضاه داخل الثلاجة قال "أحسست بأن أعصابي كلها تنسحب، وكنت أضغط على قدمي لتنبيه أعصابي".

الفنان احمد زكي الذي ولد في 18 نوفمبر عام 1949بمدينة الزقازيق، درس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على مستوى دفعته في عام 1973.

أعمالها

وبعد تخرجه شارك في مسرحيات: مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف، واتجه للسينما منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، فخطف الأنظار إليه بسبب موهبته الاستثنائية في التمثيل.آ

كما شارك في عشرات الأفلام التي جعلته ليس فقط من أكثر الممثلين جماهيرية، بل كذلك من أكثر الممثلين الممدوحين من قبل النقاد، ومن تلك الأفلام: شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56.آ

مشاهد القبلاتآ

ومن المعروف أن بعض الأفلام السينمائية تعتمد على مشاهد القبلات بين البطل والبطلة، والتي يتضمنها السيناريو لما تتطلبه الحبكة الدرامية، ولتشويق المشاهدين بقصص الافلام، وهذا ما حصل في عدد من أفلام "أحمد زكي"، ولكن عديد من الفنانات المشاركات له في البطولة اشتكيّن من اندماجه خلال تأدية مشاهد القبلات.

اندماجه مع يسراآ

شارك "أحمد زكي"، الفنانة "يسرا"، بطولة فيلم "درب الهوى"، وبعد عرضه عام 1983، صرحت الأخيرة في لقاء تليفزيوني لها، أنه خلال تمثيلهما لمشهد القبلة اندمج "أحمد زكي"، وكانت القبلة عنيفة جدًا من جانبه، بحسب قولها.

قبلته العنيفة لديناآ

مشهد آخر جمع الراحل أحمد زكي بالراقصة "دينا"، في فيلم "استاكوزا"، من اخراج "ايناس الدغيدي"، تضمن مشهد قبلة جمعت بينهما.

وفي تصريح جريء أكدت الراقصة المصرية إنها اعنزلت أداء مشاهد القبلات في الأفلام بعد فيلم «استاكوزا» مع الفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت إن قبلة أحمد زكي لها كانت عنيفة، حتى أنها نزفت دماء بغزارة من شفتها السفلية، وعندما سألتها وفاء الكيلاني في برنامج «الحكم» قائلة: «بتتكلمي جد؟» أكدت لها دينا ذلك.

وتوفي الفنان الكبير أحمد زكي في 27 مارس عام 2005 عن عمر يناهز 56 عامًا جراء اصابته بسرطان الرئة وذلك خلال تصويره لفيلمه الأخير "حليم".

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