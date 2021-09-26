شاهد .. بعد زوجها من ملياردير إماراتي.. الفنانة نجوى كرم تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة بفستانها الملكي (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بعد زوجها من ملياردير إماراتي.. الفنانة نجوى كرم تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة بفستانها الملكي (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 09:00 صباحاً | (ميس محمد)

بعد قرابة شهر على زوجها من ملياردير إماراتي خطفت الانظار “شمس الاغنية اللبنانية” ​نجوى كرم​ خلال اطلالتها وكأنها حورية من الجنة بفستانها الملكي في ​مهرجان جرش​ يوم الخميس 23 ايلول/سبتمبر.

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واستقبل الجمهور الأردني الفنانة اللبنانية بحفاوة مطلقة. حرصت نجوى على مشاركة متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفلها.

وبدأت الحفل بأغنية “جاي يا جرش جاي”، ثم غنّت من رصيد اصداراتها الجديدة.

ومنها “​ساحر قلوب​”، “لشحد حبك” و”بغرامك مسلوبة” التي نالت حماس الجمهور.

كما استجابت الفنانة اللبنانية لطلب الجمهور بغناء “​ملعون ابو العشق​” التي استحوذت على اعجابه وتفاعله الى حد انه طلب اعادتها.

على هامش المهرجان نشرت نجوى كرم صورة لها من داخل طائرة مروحية معلقة: “عالطريقة اللي حب فيها فانز الاردن يلاقيني … نجوى كرم في مهرجان جرش”.

91767624