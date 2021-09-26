شاهد .. محرج للغاية : بدلة صافيناز تنقطع أثناء الرقص والمستور يظهر أمام الجمهور ( اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر محرج للغاية : بدلة صافيناز تنقطع أثناء الرقص والمستور يظهر أمام الجمهور ( اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 09:30 صباحاً | (محمود الأديب)

تداولت وسائل اعلامية مهتمة باخبار الفنانيين موقف محرج و غير متوقع ووقع قبل أشهر لأول مرة وبشكل مفاجئ تعرضت له الراقصة الاستعراضية صافيناز أمام الجمهور، وذلك في أهم ظهور في إحدى الحفلات الخاصة.

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ومن خلال لقطات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد أظهر الموقف المحرج للغاية.



وبعد انتشار اللقطات، نشرت صافيناز فيديو عبر حسابها الشخصي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال خاصية الاستوري، وظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ، وكانت ترتدي جامبسوت.

وأثناء رقصها، كانت تحرك النص الأعلى من جسدها بعفوية، مما كشف عن منطقة الصدر، وانقطعت بدلة الرقص عنها، وتداركت صافيناز الموقف سريعًا ومسكت بالبدلة من أعلى وقامت بظبطها وأكملت رقص.

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