شاهد .. اغراء يدوخ : دنيا بطمة تمتع متابعيها باستعراض قوامها وتفاصيل مفاتنها في صور جرئية للغاية .. اتفرج

انت الان تتابع خبر اغراء يدوخ : دنيا بطمة تمتع متابعيها باستعراض قوامها وتفاصيل مفاتنها في صور جرئية للغاية .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 11:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي أثناء جلسة تصوير خضعت لها في احدى الحدائق.

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وظهرت بطمة بإطلالة جديدة كلها اغراء دوخت الجمهور مفعمة بالألوان الصيفية وهي الأصفر والأزرق والبرتقالي.

وارتدت قميصاً أصفر وتنورة قصيرة ملونة وضيقة جداً أبرزت قوامها و تفاصيل جسمها.

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد باللون “البيج” وقبعة من اللون نفسه.

وجاءت ردة فعل المتابعين صادمة بعد أن اتهمها احدهم باستعراض مؤخرتها بهذه التنورة القصيرة الضيقة.

وتتعمد منذ مدة دنيا بطمة على اظهار المفاتن رغم الانتقادات التي تطالها والهجوم الذي يتعرض له زوجها البحريني محمد الترك، من قبل الخليجيين اكثر من المغاربة.

اما دنيا فقد اكتفت بالتعليق على الصورة :”اتمنى لكم يوماً موفقاً”.

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