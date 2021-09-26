شاهد .. أصالة نصري تظهر بشكل صادم بعد ليلتها الاولى برفقة زوجها .. والجمهور مصدوم ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أصالة نصري تظهر بشكل صادم بعد ليلتها الاولى برفقة زوجها .. والجمهور مصدوم ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 01:00 مساءً | (ميس محمد)

ردّت الفنانة السورية أصالة نصري بطريقة غير مباشرة على كل الانتقادات التي طالتها بعد زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، حيث كان قد قيل إنّها فعلت كل هذا الأمر لإثارة غيرة طليقها طارق العريان.

16842272

خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، وفي أول ظهور لها بشكل صادم بعد ليلتها الاولى برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، أثناء احتفالها مع نجلها خالد الذهبي بافتتاح مطعمه الخاص في القاهرة، قالت الفنانة السورية أصالة: “سعيدة بمشروع ابني الخاص والمهم إنه يحقق ذاته مثل ما أنا بحقق ذاتي كل يوم، وبنتقل من مرحلة إلى مرحلة بكل عقلانية، رغم إني عاطفية، بحاول أنتقلها بهدوء، وتفاؤل، والأيام الجاية ستكون عظيمة”

ورغم مرور أقل من أسبوع على زواج أصالة، إلا أن الجمهور أُصيب بالدهشة لغياب فائق حسن عن أول مناسبة تخصّ زوجته، مما أثار الكثير من الجدل، إلا أن أصالة حرصت على التأكيد خلال اللقاء أنها تشعر بالسعادة.

الجدير بالذكر ان الفنانة السورية اصالة نصري عقدت قرانها قبل عدة ايام من الشاعر العراقي فائق حسن وهذا الزواج يعتبر الزواج الرابع لها.

من جهة أخرى ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قديمة للفنانة اصالة برفقة طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان بلقطات حميمة ما اثار جدلا واسعا وصدمة جمهورها عند ظهور مثل تلك الصور تزامنا مع اعلان زواجها.

16842272