شكرا لقرائتكم خبر عن صدور الحكم النهائي في فيديو هيا الشعيبي الخادش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية قرار محكمة الجنايات بالامتناع عن الحكم على الفنانة هيا الشعيبي بتهم نشر فيديو مخلّ بالآداب عبر حسابها الخاص في “سناب شات”.

حيث قضى الحكم الصادر ضد هيا الشعيبي بدفع كفالة قدرها 500 دينار أو ما يعادل 1650 دولاراً أميركياً .

يأتي ذلك بعد نشر الفيديو على حسابها الخاص في التطبيق، وقام رجال المباحث حينها بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة وحجزها أياماً عدة قبل إخلاء سبيلها.

الجدير بالذكر أن فيديو خادش للحياء كان قد نشر عبر حساب سناب شات الخاص بهيا الشعيبي وتم حذفه بعدها بدقائق معدودة.