شاهد .. رفعت اقدامها للاعلى بطريقةً فاضحة.. نسرين طافش تصدم المتابعين بظهور جديد تجاوزت فيه المحظور.. اتفرج

انت الان تتابع خبر رفعت اقدامها للاعلى بطريقةً فاضحة.. نسرين طافش تصدم المتابعين بظهور جديد تجاوزت فيه المحظور.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 03:00 مساءً | (ميس محمد)

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً وهي تؤدي تمارين الرياضة، أثارت به ضجة كبيرة بين المتابعين وتجاوزت فيه المحظور.

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وعبر تطبيق إنستغرام حسبما رصدت منصة تريند ظهرت طافش وهي ترتدي بنطال أسود ضيق مع شباح في اللون ذاته و رفعت اقدامها للاعلى بطريقةً فاضحة.

وأدت الفنانة عدد من التمارين الرياضية على شاطئ البحر، وكانت غالبيتها تحمل بعض الحركات الإيحائـ.ية.

وانهالت تعليقات المتابعين منقسمين في آرائهم بين من تغزل بجمال نسرين طافش وأنوثتها ورشاقتها.

وبين من انتقد حركاتها التي تدل على الإغـ.راء، وأنه لا داعي لتلك الحركات التي تفتعلها على الملأ.

مؤكدين بأنها تعمل على لفت الأنظار وجذب عدد من المتابعين الجدد على حسابها الشخصي، وذلك لإتمام 10 مليون متابع.

وتعتبر نسرين من أكثر الفنانات نشاطاً وحيوية وتفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خاصة وإنها تشارك محبيها بمعظم تفاصيل حياتها الشخصية، بالإضافة إلى المناسبات والاطلالات الفنية.

كما تصدر اسم طافش عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، وذلك بعد أن تسلمت جوائز عديدة عن عملها الأخير.

وكانت الفنانة نسرين طافش قد شاركت في مسلسل المداح بدور البطولة إلى جانب الفنان المصري حماده هلال.

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