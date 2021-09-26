شاهد .. دنيا سمير غانم تطلب من والدها أن يصلي قبل وفاته بقليل .. اتفرج رد فعله المفاجئ (فيديو)

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تطلب من والدها أن يصلي قبل وفاته بقليل .. اتفرج رد فعله المفاجئ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 03:30 مساءً | (محمود الأديب)

علاقة من نوع خاص ما بين الصداقة والتوجيه والحنية والأبوة ربطت الفنان الراحل سمير غانم، بابنتيه «دنيا» و«إيمي»، وتحدث عنها في أكثر من لقاء تلفزيوني.

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وفي لقاء تلفزيوني مع الفنانة صفاء أبو السعود على قناة «ART»، تحدث الراحل سمير غانم عن محافظته على الصلاة وقراءة القرآن، قائلا: «الحمدلله، بس دي حاجة بيني وبين نفسي وربنا.. بس الحمد لله بحافظ».

ووجهت صفاء أبو السعود، تساؤلا لـ«غانم» مضمونه: «الصلاة هل بعد البنت ما قالتلك»؛ ليرد بأن «دنيا» دائما ما تحرص على أن يردد الدعاء: «ورقة تديهالي.. لازم تقوله دلوقتي وقبل المسرح وتكتب ليهم.. مبتستحملش مني كلمة إلا تقع على الأرض».



وروى سمير غانم موقف جمعه بـ«دنيا» حينما طلبت منه الصلاة ذات يوم: «سألتني مرة بابا صليت ورديت عليها ما أنا صليت أمبارح.. فضحتني وكلمت صحابها لأنها مرتبطة بيا أوي لأني أب ليس عنيف فدوري النصح والتوجيه بين الصح والخطأ»، لافتا إلى أن زوجته دلال عبدالعزيز كثيرة التقرب من الله سبحان وتعالى خاصة في شهر رمضان.



وتوفي الفنان سمير غانم، في مايو الماضي بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، ولحقت به زوجته دلال عبد العزيز بعد أسابيع حيث توفيت في السابع من أغسطس الجاري.

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