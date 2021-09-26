شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل حالته الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي أخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه للعملية الجراحية الثانية في القولون خلال الساعات القليلة الماضية.

و خرج من المستشفى بناء على قرار الأطباء الذين أكدوا استقرار حالته الصحية مع إمكانية استمرار العلاج والمتابعة من المنزل.

وأشارت زوجة نضال أن الأطباء لم يذكروا وجود عمليات أخرى من الممكن أن يخضع لها في المستقبل متمنية عدم حاجته لجراحة أخرى موضحة أن الأيام القادمة ستوضح أخر تطورات حالته بعد استقرارها تماماً.

وأضافت زوجة نضال الشافعي منذ أيام أن نضال الشافعي تعرض لمشاكل وضغط كبير أثناء تصوير فيلماً له ثم حدث له الأنفجار الجزئي في القولون الذي تسبب في دخوله إلى المستشفى.