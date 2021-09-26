شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي يحتفل بشفاء ياسمين عبدالعزيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفل الفنان أحمد العوضي، بعودة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز من سويسرا بعد رحلة العلاج التي خضعت لها نتيجة تعرضها لأزمة صحية في الفترة الماضية.

و كتب أحمد العوضي على صورة ياسمين عبدالعزيز : “ألف حمدلله عليك يا وحش الكون وجاءت الصورة مصاحبة لأغنية “هلا هلا” للفنان عمرو دياب.”.

وكانت تلك الصورة الأولى التي نشرتها ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لها بعد تماثلها الشفاء من داخل المستشفى قبل مغادرتها غرفتها بها.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تعرضت لأزمة صحية بدأت عندما كانت تجري عملية دقيقة وصعبة لإزالة تجمع دموي كبير على المبيض، استلزم تدخلا جراحيا بدلا من المنظار، لكنها عانت من بعض المضاعفات خلال العملية، مما أدى لحدوث انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب وتسرب محتوياته.