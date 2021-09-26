شاهد .. جورجينا زوجة ’’رونالدو‘‘ تفجر الأنترنت بالمايوه الاحمر المكشوف على البحر (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/26 الساعة 05:30 مساءً | (ميس محمد)

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجمهور صورة لها بالمايوه الاحمر على البحر.

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ظهرت فيها مستلقية الى جانب المسبح، وتستمتع بأشعة الشمس، وقد فجرت الصورة الأنترنت لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر المتابعون أن إطلالتها مثيرة، وتليق بجسدها.



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